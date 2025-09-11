11 сентября 2025

Бенуа Гру: «Трактор» выстрелил себе в ногу из пистолета

Проигрыш СКА наставник «Трактора» сравнил с самострелом в ногу
Проигрыш СКА наставник «Трактора» сравнил с самострелом в ногу
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Проигрыш питерскому СКА со счетом 2:5 наставник челябинского «Трактора» Бенуа Гру красочно сравнил с самострелом в ногу из пистолета. Его заявление приводит пресс-служба клуба.

«Мы хорошо начали сегодняшний матч. Но нельзя столько раз позволять сопернику доставлять шайбу к нашим воротам. Сравнил бы матч с ситуацией, когда покупаешь пистолет — и сам же стреляешь себе в ногу. Именно это мы и сделали», — заявил Гру.

Гру также поделился оценкой текущего состояния команды после нестабильного начала сезона. Он охарактеризовал нынешний состав как наполовину обновленный, отметив, что летом клуб подписал 10-11 новых игроков. По его словам, команде, как и в прошлом сезоне, требуется время для обретения стабильности и поиска своей игры. Тренер «Трактора» констатировал, что ключевые хоккеисты пока не вышли на свой привычный уровень.

«Трактор» проиграл матч КХЛ питерскому СКА в гостях со счетом 2:5. У «Трактора» точными бросками отличились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин. 

