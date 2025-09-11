11 сентября 2025

В Челябинске отменены и задержаны рейсы в Санкт-Петербург из-за атаки БПЛА. Скрин

В аэропорту Челябинска снова отменены рейсы на прилет и вылет
В аэропорту Челябинска снова отменены рейсы на прилет и вылет Фото:

В аэропорту Челябинска отменены прилет и вылет парного рейса в Санкт-Петербург, вылеты еще двух самолетов в северную столицу задержаны на пять часов. Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. В Ленинградской области за ночь 12 сентября средства ПВО сбили не менее 20 украинских дронов. 

«Прилет рейса 5Н 527 Санкт-Петербург — Челябинск в 07:20 отменен. Вылет рейса 5Н 528 Челябинск — Санкт-Петербург в 08:00 отменен», — говорится в данных онлайн-табло. Оба рейса выполняет авиакомпания Smartavia. 

Почти на пять часов задержаны вылет еще двух самолетов в Санкт-Петербург. Речь идет про рейсы FV 6464 авиакомпании «Россия» и SU 6464 авиакомпании «Аэрофлот». Оба должны вылететь по расписанию в 14:30, но задержаны до 18:50. 

На прилет задержан один рейс из Санкт-Петербурга FV 6463 — время прилета по расписанию в 13:30, расчетное — 18:00. И два рейса из Норильска — ИН 1280 авиакомпании Red Wings и Y7 7280 NordStar. Рейсы прилетят с опозданием в один час. 

В Ленинградской области в ночь на 12 сентября средства ПВО сбили более 20 дронов украинской армии. В аэропорту Пулково были введены временные ограничения на полеты. На вылет задержаны не менее 20 авиарейсов, отменено еще 14. 

