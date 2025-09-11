11 сентября 2025

В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы из-за угрозы безопасности

Сегодня утром в аэропорту Челябинска задержаны вылеты и прилеты некоторых рейсов, поскольку ранее Росавиация ограничила полеты в четырех аэропортах страны по соображениям безопасности. По данным онлайн-табло, задержки касаются рейсов в Санкт-Петербург и Сочи.

«Рейс авиакомпании Smartavia 5Н 528 по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург должен был вылететь по расписанию в 08:00. Новое расчетное время вылета — 11:30. Вылет произведет с Терминала А. Воздушное судно — Boeing 737», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.

Также задерживается вылет рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» У6 620 в Сочи. Самолет должен был отправиться в путь из Челябинска в 09:05, однако теперь его вылет ожидается в 10:35. Вылет также запланирован из Терминала А.

График прилета некоторых маршрутов также изменился. Рейс авиакомпании Smartavia 5Н 527 из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в Челябинске в 07:20, теперь ожидается в 10:50.

Также задерживаются рейсы из Норильска. Рейс ИН 1280 авиакомпании Red Wings и рейс Y7 7280 авиакомпании NordStar, запланированные на 13:00, теперь расчетное время их прилета — 13:52. Оба рейса будут обслуживаться в Терминале А.

В четырех российских аэропортах — в Иваново, Пскове, Санкт-Петербурге и Ярославле — временно приостановлено обслуживание рейсов для обеспечения безопасности полетов. Информацию о введении ограничений распространила федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

