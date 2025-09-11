11 сентября 2025

Житель Миасса вырвал газопровод и оставил шесть улиц без газа

Владелец частного дома повредил трубу при проведении земляных работ (архивное фото)
Владелец частного дома повредил трубу при проведении земляных работ (архивное фото) Фото:

Жители шести центральных улиц в Миассе Челябинской области потребовали вернуть им газ, который был отключен 9 сентября. В администрации города URA.RU рассказали, что голубое топливо было отключено из-за аварии и сообщили дату возобновления подачи газа.

«9 сентября у нас отключили газ, сославшись на аварию. В домах холодища, горячей воды нет, дети мерзнут и заболевают, а мы не можем приготовить себе еду. Долгов по оплате у нас нет, газовщики утверждают, что все отремонтировали. Верните нам газ!» — потребовали местные жители.

В прокуратуре Миасса отреагировали на сообщение и организовали проверку. Они выяснили, что газопровод был поврежден владельцем частного дома при проведении земляных работ. Из-за аварии остались без голубого топлива жители 189 частных домов на шести улицах: Чкалова, Островского, Ильменская, Уральская, Партизанская и Фрунзе. Трубу оперативно восстановили, за пуском газа установлен контроль прокуратуры.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, опрессовка газовой трубы стартовала сегодня, 12 сентября, в 9:00. Работу выполняют специалисты  газоснабжающих организаций ООО «Тополь» и АО «Газпром газораспределение Челябинск». 

«Для проведения опрессовочных работ на магистральном газопроводе жителям необходимо обеспечить допуск к отключающим устройствам (задвижкам). После проведения опрессовки будут осуществлять запуск газа в домовладения», — добавили в пресс-службе мэрии.

