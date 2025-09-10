10 сентября 2025

Где в Челябинске перекроют дороги на День города. Карта

В Челябинске перекроют центр для празднования Дня города
Перекрытия начнутся с раннего утра в Челябинске
На время празднования 289-летия Челябинска 13 сентября полностью перекроют движение в центре города. Ограничения затронут более 15 улиц, включая проспект Ленина, улицы Карла Маркса, Цвиллинга и Каслинскую. Об этом URA.RU сообщили в мэрии областного центра.

«13 сентября в Челябинске будет ограничено движение в центральной части города. Это делается на время праздничных мероприятий, посвященных Дню города, для обеспечения безопасности», — отметили в мэрии.

Ограничения будут действовать в несколько этапов: с 6:00 до 16:00, с 6:00 до 23:00, с 15:30 до 23:00 и с 20:00 до 23:00 — последнее станет самым большим перекрытием. Движение будет закрыто для проведения салюта. Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты движения, учитывая введенные ограничения. 

С 7:00 до 18:00 проезд будет закрыт:

– улице К. Маркса от улицы Цвиллинга до улицы Свободы

Движение будет закрыто с 15:30 до 23:00:

– на улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменной до улицы Кирова;

– на улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных;

– на улице Красной от улицы Труда до улицы 8 Марта.

Самые крупные перекрытия настигнут Челябинск с 20:00 до 23:00:

– на улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская;

– на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина;

– на улице Каслинской от проспекта Победы до улицы 8 Марта;

– на улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

– на улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы;

– на улице К. Маркса от улицы Красная до улицы Свободы;

– на улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы;

– на улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

– на улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;

– на улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;

– на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

– на улице Советской от проспекта Ленина до улицы Труда;

– на улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.

Впервые за несколько лет основные празднования состоятся в точную дату основания Челябинска — в субботу, 13 сентября. Однако торжества в честь Дня города стартовали еще 30 августа. Они продлятся до 20 сентября. Жителей и гостей областного центра 13 сентября ожидают творческая акция, гастрофестиваль «Блюда от верблюда» с выступлением артиста Akmal', «ЧелТранспортФест», фестиваль театров, парад первоклассников и главный концерт, в котором примут участие Дмитрий Певцов, Валерия и группа «Братья Грим». О том, что еще ждет челябинцев на День города, погоде и подробной программе — в сюжете URA.RU.

