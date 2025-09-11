11 сентября 2025

Автозавод Миасса попал под новые санкции Японии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Японцы затруднили автозаводу ведение экспортных операций
Японцы затруднили автозаводу ведение экспортных операций Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) попал под экономические санкции Японии. По ограничения производитель попал в числе 50 российских предприятий и 14 физлиц.

«Под санкции подпали автомобильный завод „Урал“, Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный завод, „Ремдизель“ и другие. Вводятся ограничения на экспорт», — завил ТАСС.

С весны 2022 года правительство Японии объявило о серии санкционных решений. В декабре 2023 года «Урал» уже попадал под японские ограничения. Через полгода страна заморозила активы Челябинского тракторного завода, а в январе 2025 года санкции введены против «Специального конструкторского бюро „Турбина“», АО «Научно-производственное объединение „Электромашина“» и миасского АО «Научно-производственное объединение электромеханики». Под ограничения попал гендиректор «Электромашины» Игорь Афанасьев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) попал под экономические санкции Японии. По ограничения производитель попал в числе 50 российских предприятий и 14 физлиц. «Под санкции подпали автомобильный завод „Урал“, Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный завод, „Ремдизель“ и другие. Вводятся ограничения на экспорт», — завил ТАСС. С весны 2022 года правительство Японии объявило о серии санкционных решений. В декабре 2023 года «Урал» уже попадал под японские ограничения. Через полгода страна заморозила активы Челябинского тракторного завода, а в январе 2025 года санкции введены против «Специального конструкторского бюро „Турбина“», АО «Научно-производственное объединение „Электромашина“» и миасского АО «Научно-производственное объединение электромеханики». Под ограничения попал гендиректор «Электромашины» Игорь Афанасьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...