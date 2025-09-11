Автозавод Миасса попал под новые санкции Японии

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) попал под экономические санкции Японии. По ограничения производитель попал в числе 50 российских предприятий и 14 физлиц.
«Под санкции подпали автомобильный завод „Урал“, Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный завод, „Ремдизель“ и другие. Вводятся ограничения на экспорт», — завил ТАСС.
С весны 2022 года правительство Японии объявило о серии санкционных решений. В декабре 2023 года «Урал» уже попадал под японские ограничения. Через полгода страна заморозила активы Челябинского тракторного завода, а в январе 2025 года санкции введены против «Специального конструкторского бюро „Турбина“», АО «Научно-производственное объединение „Электромашина“» и миасского АО «Научно-производственное объединение электромеханики». Под ограничения попал гендиректор «Электромашины» Игорь Афанасьев.
