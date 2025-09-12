Явка на ДЭГ в Челябинской области превысила 50 процентов

Голицын озвучил промежуточные итоги явки
Голицын озвучил промежуточные итоги явки
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В Челябинской области явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Законодательного собрания и в органы местного самоуправления составила 51% на 12:00 12 сентября. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Евгений Голицын, передает корреспондент URA.RU. 

«На 12:00 12 сентября 3,73% жителей Челябинской области уже проголосовали на избирательных участках. Еще 51% с помощью ДЭГ», — сообщил промежуточные итоги Голицын, передает корреспондент URA.RU. 

В Челябинской области 12-14 сентября выбирают новый состав регионального парламента, также местные выборы проходят в 39 муниципалитетах. Голицын сам ранее проголосовал с помощью ДЭГ. Впервые в Челябинской области зафиксирована рекордная явка на ДЭГ, сообщил корреспонденту URA.RU куратор по наблюдению за ДЭГ Александр Анисимов. Как в Челябинской области проходят выборы депутатов ЗСО 12 сентября — в сюжете на URA.RU. 

