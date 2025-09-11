11 сентября 2025

Челябинец поймал гигантского толстолобика на озере Аргази. Фото

Гигантская рыба была поймана на озере Аргази
Гигантская рыба была поймана на озере Аргази

Житель Челябинской области поймал на озере Аргази очень крупного толстолобика. Своим успехом мужчина похвастался в соцсетях. 

«Толстолoбик весом в 20 килограмм вылoвлен на Аргази. Вот это рыбалка удалась!» — поделился редким уловом мужчина в группе «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в соцсети в «ВКонтакте».

Рыбак признался, что поймал рыбу на карповую удочку. Многие из подписчиков группы не поверили, что на Аргазях можно поймать рыбу такого размера. Однако нашлись и те, кто заступился за рыбака, а нападки на удачливого рыболова они назвали «обыкновенной завистью».

