Житель Челябинской области поймал на озере Аргази очень крупного толстолобика. Своим успехом мужчина похвастался в соцсетях.
«Толстолoбик весом в 20 килограмм вылoвлен на Аргази. Вот это рыбалка удалась!» — поделился редким уловом мужчина в группе «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в соцсети в «ВКонтакте».
Рыбак признался, что поймал рыбу на карповую удочку. Многие из подписчиков группы не поверили, что на Аргазях можно поймать рыбу такого размера. Однако нашлись и те, кто заступился за рыбака, а нападки на удачливого рыболова они назвали «обыкновенной завистью».
