В челябинском клубе силовиков обновили состав руководства

Первым заместителем генерал-лейтенанта Дмитрия Иванова (глава УФСБ по Челябинской области — прим. URA.RU), занимающего пост председателя Челябинской региональной организации общества «Динамо», стал Радик Гилимшин. Об этом по итогам заседания IX Совета общества URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Ранее Гилимшин занимал пост с приставкой и.о.
«Одним из вопросов повестки дня стало избрание первого заместителя председателя Челябинской региональной организации. На должность решением Совета избран Гилимшин Радик Ралитович», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Также обсуждались вопросы текущего ремонта спортивных площадей, обновления материальной базы «Динамо». Был проведен анализ предварительных результатов спартакиады 2025 года среди коллективов.
