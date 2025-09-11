11 сентября 2025

В челябинском клубе силовиков обновили состав руководства

Первым заместителем председателя челябинского «Динамо» стал Радик Гилимшин
Первым замом председателя ЧРО «Динамо» стал Радик Гилимшин
Первым замом председателя ЧРО «Динамо» стал Радик Гилимшин Фото:

Первым заместителем генерал-лейтенанта Дмитрия Иванова (глава УФСБ по Челябинской области — прим. URA.RU), занимающего пост председателя Челябинской региональной организации общества «Динамо», стал Радик Гилимшин. Об этом по итогам заседания IX Совета общества URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Ранее Гилимшин занимал пост с приставкой и.о.

«Одним из вопросов повестки дня стало избрание первого заместителя председателя Челябинской региональной организации. На должность решением Совета избран Гилимшин Радик Ралитович», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Также обсуждались вопросы текущего ремонта спортивных площадей, обновления материальной базы «Динамо». Был проведен анализ предварительных результатов спартакиады 2025 года среди коллективов.

