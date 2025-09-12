Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН) в первый день выборов депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления. Он оценил работу системы онлайн-голосования и мониторинга, сообщает корреспондент URA.RU.
«На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году зарегистрировалось 144 тысячи человек. Это рекордная явка для ДЭГ», — сообщил координатор наблюдения Александр Анисимов в беседе с Космачевым. Проголосовали через ДЭГ уже более 60 тысяч человек.
Небольшую экскурсию по центру в библиотеке имени Пушкина провел председатель Общественной палаты области Николай Дейнеко. На выборах депутатов ЗСО региона и органов местного самоуправления работают более 9,1 тысячи наблюдателей. Из них 2144 человека назначены кандидатами, 4234 —партиями, а 2751 наблюдатель делегирован Общественной палатой. Все они прошли специальное обучение.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер также посетил Центр общественного наблюдения, подчеркнув важность прозрачности процесса. «Все наблюдатели профессионально подготовлены, могут быстро реагировать на любые ситуации, которые возникают на избирательном участке. <…> Очень важно, чтобы процесс выборов был прозрачный, легитимный», — отметил губернатор.
Выборы нового состава регионального парламента проходят 12-14 сентября 2025 года. 30 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 30 — по партийным спискам. Параллельно в 29 муниципалитетах области проходят местные выборы. За ходом голосования можно следить в специальном сюжете URA.RU.
