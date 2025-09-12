Трамвай насмерть задавил молодую женщину в Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области трамвай насмерть задавил 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«Водитель, управляя трамваем, следовала по улице Грязнова со стороны проспекта Ленина в сторону проспекта Карла Маркса и в районе дома №47 по улице Грязнова совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП 32-летняя девушка скончалась на месте», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Магнитогорска в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
По факту смертельной аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются очевидцы происшествия. Это уже вторая резонансная авария с участием трамвая на указанном участке. В прошлом году в ноябре водитель трамвая, поворачивая с улицы Грязнова на проспект Карла Маркса, переехала 71-летнюю пенсионерку. Женщина также погибла.
