В Челябинской области стартовали самые масштабные выборы последних лет

В Челябинской области подходит в финалу самая масштабная избирательная кампания последних лет, в ходе которой предстоит распределить без малого 800 депутатских мандатов разного уровня. Участки для голосования открылись по всему региону ровно в 8:00.
Сделать свой выбор можно будет три дня подряд — 12, 13 и 14 сентября — на 2240 участках для голосования. Дистанционно решили голосовать чуть больше 144 тысяч из них, еще 12,3 тысячи будут голосовать по месту нахождения — с использованием механизма «Мобильный избиратель». Всего в регионе зарегистрировано почти 2,6 млн избирателей.
За ходом голосования все три дня будут следить более 9,1 тысячи наблюдателей. Из них 2144 назначены кандидатами, 4234 — партиями и 2751 человек представляет Общественную палату области.
По итогам выборов предстоит распределить 783 мандата, в том числе 60 мест в законодательном собрании области. В регионе проходят 40 избирательных кампаний: 39 муниципального уровня и одна регионального.
