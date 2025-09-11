11 сентября 2025

В Челябинской области стартовали самые масштабные выборы последних лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые избиратели появились на участках для голосования в Челябинской области
Первые избиратели появились на участках для голосования в Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В Челябинской области подходит в финалу самая масштабная избирательная кампания последних лет, в ходе которой предстоит распределить без малого 800 депутатских мандатов разного уровня. Участки для голосования открылись по всему региону ровно в 8:00.

Сделать свой выбор можно будет три дня подряд — 12, 13 и 14 сентября — на 2240 участках для голосования. Дистанционно решили голосовать чуть больше 144 тысяч из них, еще 12,3 тысячи будут голосовать по месту нахождения — с использованием механизма «Мобильный избиратель». Всего в регионе зарегистрировано почти 2,6 млн избирателей.

За ходом голосования все три дня будут следить более 9,1 тысячи наблюдателей. Из них 2144 назначены кандидатами, 4234 — партиями и 2751 человек представляет Общественную палату области.

По итогам выборов предстоит распределить 783 мандата, в том числе 60 мест в законодательном собрании области. В регионе проходят 40 избирательных кампаний: 39 муниципального уровня и одна регионального.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области подходит в финалу самая масштабная избирательная кампания последних лет, в ходе которой предстоит распределить без малого 800 депутатских мандатов разного уровня. Участки для голосования открылись по всему региону ровно в 8:00. Сделать свой выбор можно будет три дня подряд — 12, 13 и 14 сентября — на 2240 участках для голосования. Дистанционно решили голосовать чуть больше 144 тысяч из них, еще 12,3 тысячи будут голосовать по месту нахождения — с использованием механизма «Мобильный избиратель». Всего в регионе зарегистрировано почти 2,6 млн избирателей. За ходом голосования все три дня будут следить более 9,1 тысячи наблюдателей. Из них 2144 назначены кандидатами, 4234 — партиями и 2751 человек представляет Общественную палату области. По итогам выборов предстоит распределить 783 мандата, в том числе 60 мест в законодательном собрании области. В регионе проходят 40 избирательных кампаний: 39 муниципального уровня и одна регионального.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...