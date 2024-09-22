22 сентября 2024
21 сентября 2024

Тюменские поклонники Гарри Поттера раскупили самые дорогие билеты на концерт саундтреков из фильмов

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт саундтреков из «Гарри Поттер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Для тюменцев прозвучат саундтреки из фильмов о Гарри Поттере
Для тюменцев прозвучат саундтреки из фильмов о Гарри Поттере Фото:

Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт симфонического оркестра с саундтреками из фильмов о Гарри Поттере, который состоится 6 октября. Информация об этом представлена на сайте по продаже билетов.

«Самые дорогие билеты на концерт распроданы. Их стоимость составляла три с половиной тысячи рублей», — указано на сайте.

Для зрителей будут исполнены главные музыкальные композиции из всех фильмов о Гарри Поттере. Во время выступления оркестра на фоне транслируются кадры из кинолент, а дирижер и исполнители одеты в тематические костюмы.

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Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт симфонического оркестра с саундтреками из фильмов о Гарри Поттере, который состоится 6 октября. Информация об этом представлена на сайте по продаже билетов. «Самые дорогие билеты на концерт распроданы. Их стоимость составляла три с половиной тысячи рублей», — указано на сайте. Для зрителей будут исполнены главные музыкальные композиции из всех фильмов о Гарри Поттере. Во время выступления оркестра на фоне транслируются кадры из кинолент, а дирижер и исполнители одеты в тематические костюмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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