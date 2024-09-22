Тюменские поклонники Гарри Поттера раскупили самые дорогие билеты на концерт саундтреков из фильмов

Для тюменцев прозвучат саундтреки из фильмов о Гарри Поттере
Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт симфонического оркестра с саундтреками из фильмов о Гарри Поттере, который состоится 6 октября. Информация об этом представлена на сайте по продаже билетов.
«Самые дорогие билеты на концерт распроданы. Их стоимость составляла три с половиной тысячи рублей», — указано на сайте.
Для зрителей будут исполнены главные музыкальные композиции из всех фильмов о Гарри Поттере. Во время выступления оркестра на фоне транслируются кадры из кинолент, а дирижер и исполнители одеты в тематические костюмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!