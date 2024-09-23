В Перми во дворе жилого дома снесут опасную бойлерную

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Самовольную постройку будут сносить
Самовольную постройку будут сносить Фото:

Власти Перми через электронные торги ищут подрядчика для сноса одноэтажного здания в Индустриальном районе. По данным сайта городской мэрии, это бойлерная, которая является самовольной постройкой и представляет опасность для горожан. На демонтаж запланировано потратить более 300 тысяч рублей.

«Снос объекта капитального строительства — одноэтажного здания в Индустриальном районе. Здание во дворе дома по улице Семченко, 15, является самовольной постройкой. При сносе подрядчик обязан отключить инженерные коммуникации, при наличии внутри имущества должен обеспечить его сохранность. Начальная и максимальная цена контракта — 324,1 млн рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

По данным сайта мэрии Перми, по указанному в техзадании к торгам адресу расположено здание бойлерной. Оно занимает часть придомовой территории и подлежит сносу по распоряжению властей. «Правообладатель строения не установлен. Объект находится в ветхом состоянии и представляет опасность для неопределенного круга лиц», — уточняется на сайте администрации Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми ищут подрядчика для сноса кирпичных ворот непостроенного зоопарка. Они расположены в Черняевском лесу на отрезке между остановками «Больничный городок» и «Улица Одоевского».

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Власти Перми через электронные торги ищут подрядчика для сноса одноэтажного здания в Индустриальном районе. По данным сайта городской мэрии, это бойлерная, которая является самовольной постройкой и представляет опасность для горожан. На демонтаж запланировано потратить более 300 тысяч рублей. «Снос объекта капитального строительства — одноэтажного здания в Индустриальном районе. Здание во дворе дома по улице Семченко, 15, является самовольной постройкой. При сносе подрядчик обязан отключить инженерные коммуникации, при наличии внутри имущества должен обеспечить его сохранность. Начальная и максимальная цена контракта — 324,1 млн рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Документ имеется в распоряжении URA.RU. По данным сайта мэрии Перми, по указанному в техзадании к торгам адресу расположено здание бойлерной. Оно занимает часть придомовой территории и подлежит сносу по распоряжению властей. «Правообладатель строения не установлен. Объект находится в ветхом состоянии и представляет опасность для неопределенного круга лиц», — уточняется на сайте администрации Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми ищут подрядчика для сноса кирпичных ворот непостроенного зоопарка. Они расположены в Черняевском лесу на отрезке между остановками «Больничный городок» и «Улица Одоевского».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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