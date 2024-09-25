Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому способствовать возобновлению зерновой сделки и достижению прекращения огня на Украине. Об этом стало известно по итогам их переговоров, прошедших в Нью-Йорке.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели», — сообщает канцелярия Эрдогана, передает РИА Новости. Турецкий лидер выразил готовность к посредничеству и другим шагам, которые могут способствовать установлению справедливого и долговременного мира.
В рамках встречи также были затронуты темы двусторонних отношений между странами, текущая ситуация конфликта и мирные инициативы, а также ряд региональных и глобальных проблем. Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена продолжить усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и поиску путей для прекращения огня, что может стать ключом к разрешению ситуации.
Ранее глава Турции выразил поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнул, что они не признают Крым частью России. Эрдоган указал на то, что стойкая позиция страны заключается в поддержке суверенитета и независимости Украины и что возврат Крыма является требованием международного права. Также отмечается, что это не первый случай, когда он заявляет о необходимости возвращения полуострова Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что тема территориальной принадлежности Крыма относится к темам, по которым у России и Турции есть разногласия и по которым мнения полностью расходятся.
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