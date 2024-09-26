В Златоусте ждут массового нашествия туристов из Самары

В Златоусте и Миассе (Челябинская область) 28 сентября ждут из Самары 300 туристов. Как URA.RU сообщила руководитель управления Центра проектного развития региона Анна Троицкая, поездка станет второй за сезон.
«В Златоуст и Миасс приедут туристы из Самары, которые посетят объекты в рамках двух познавательных программ: „Яркие выходные“ и „Вагон знаний“. Проведена слаженная работа туроператоров и железнодорожников», — рассказала URA.RU Троицкая.
Первоначально с инициативой вышли представители Самарской области. В ходе созданной турпрограммы в июне 230 гостей побывало в Златоусте и Сатке. В июне посетили Златоуст и Сатку. Город оружейников заинтересовал волжан настолько, что собралась новая группа туристов.
В программе значится посещение музея Златоустовской оружейной фабрики, мастерской «Аировка», парка Бажова. Гостям раскроют легенды создания русского булата, путешественники поднимутся на таганайские скалы. Миасская группа увидит Тургояк и остров Веры, слепит пельмени в доме купца Смирнова, познакомится с историей города в краеведческом музее. Продолжительность программы составит один день.
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