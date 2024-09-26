В Златоусте ждут массового нашествия туристов из Самары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На оружейной фабрике туристам покажут экспонаты музея
На оружейной фабрике туристам покажут экспонаты музея Фото:

В Златоусте и Миассе (Челябинская область) 28 сентября ждут из Самары 300 туристов. Как URA.RU сообщила руководитель управления Центра проектного развития региона Анна Троицкая, поездка станет второй за сезон.

«В Златоуст и Миасс приедут туристы из Самары, которые посетят объекты в рамках двух познавательных программ: „Яркие выходные“ и „Вагон знаний“. Проведена слаженная работа туроператоров и железнодорожников», — рассказала URA.RU Троицкая.

Первоначально с инициативой вышли представители Самарской области. В ходе созданной турпрограммы в июне 230 гостей побывало в Златоусте и Сатке. В июне посетили Златоуст и Сатку. Город оружейников заинтересовал волжан настолько, что собралась новая группа туристов.

В программе значится посещение музея Златоустовской оружейной фабрики, мастерской «Аировка», парка Бажова. Гостям раскроют легенды создания русского булата, путешественники поднимутся на таганайские скалы. Миасская группа увидит Тургояк и остров Веры, слепит пельмени в доме купца Смирнова, познакомится с историей города в краеведческом музее. Продолжительность программы составит один день.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте и Миассе (Челябинская область) 28 сентября ждут из Самары 300 туристов. Как URA.RU сообщила руководитель управления Центра проектного развития региона Анна Троицкая, поездка станет второй за сезон. «В Златоуст и Миасс приедут туристы из Самары, которые посетят объекты в рамках двух познавательных программ: „Яркие выходные“ и „Вагон знаний“. Проведена слаженная работа туроператоров и железнодорожников», — рассказала URA.RU Троицкая. Первоначально с инициативой вышли представители Самарской области. В ходе созданной турпрограммы в июне 230 гостей побывало в Златоусте и Сатке. В июне посетили Златоуст и Сатку. Город оружейников заинтересовал волжан настолько, что собралась новая группа туристов. В программе значится посещение музея Златоустовской оружейной фабрики, мастерской «Аировка», парка Бажова. Гостям раскроют легенды создания русского булата, путешественники поднимутся на таганайские скалы. Миасская группа увидит Тургояк и остров Веры, слепит пельмени в доме купца Смирнова, познакомится с историей города в краеведческом музее. Продолжительность программы составит один день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...