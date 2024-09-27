Максим Галкин* запретил зрителям пользоваться телефонами на его концертах

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Галкин* запретил снимать свои выступления на концертах, пишет Mash
Галкин* запретил снимать свои выступления на концертах, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Комик Максим Галкин (признан в России иноагентом) запретил зрителям использовать телефоны на своих концертах в США и Канаде. Это сделано для того, чтобы они не снимали выступления и не записывали их на диктофон.

«Галкин запретил россиянам снимать и записывать его на диктофон во время тура по США и Канаде», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что меры контроля за зрителями на концертах будут включать усиленную охрану, которая будет удалять тех, кто использует гаджеты.

Это нововведение появилось после инцидента в Дубае, когда Галкин был оштрафован за употребление фразы украинских националистов. При покупке билета зрители соглашаются не снимать и не записывать концерт, а также признают возможные последствия за нарушения, передали в telegram-канале.

*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом

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Комик Максим Галкин (признан в России иноагентом) запретил зрителям использовать телефоны на своих концертах в США и Канаде. Это сделано для того, чтобы они не снимали выступления и не записывали их на диктофон. «Галкин запретил россиянам снимать и записывать его на диктофон во время тура по США и Канаде», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что меры контроля за зрителями на концертах будут включать усиленную охрану, которая будет удалять тех, кто использует гаджеты. Это нововведение появилось после инцидента в Дубае, когда Галкин был оштрафован за употребление фразы украинских националистов. При покупке билета зрители соглашаются не снимать и не записывать концерт, а также признают возможные последствия за нарушения, передали в telegram-канале. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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