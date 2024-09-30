В Ханты-Мансийске полицейские задержали местного жителя за вылов краснокнижной рыбы. Сотрудники городской Госавтоинспекции нашли в багажнике 52-летнего мужчины 41 особь стерляди, сообщили в УМВД России по ХМАО.
«В Ханты-Мансийске полицейские задержали подозреваемого в незаконной добыче стерляди. Багажном отделении транспортного средства полицейскими обнаружена 41 особь вида „стерлядь“ и орудие лова», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Задержанный мужчина признался сотрудникам, что краснокнижную рыбу он ловил без разрешения на это. Стерлядь он поймал сетью с использованием лодки. Полицейскими была проведена экспертиза, по ее итогам ущерб был оценен в 190 тысяч рублей.
Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье незаконная добыча водных биологических ресурсов. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рыбак предстанет перед судом за вылов стерляди. Югорчанин ловил стерлядь на реке Обь на моторной лодке, используя плавную сеть из лески длинной 75 метров, что запрещено законом.
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