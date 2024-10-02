Студенты сварили Путину и Собянину эспрессо. Видео

02 октября 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Студенты столичного колледжа сварили кофе для Путина и Собянина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты московского колледжа для операторов БПЛА угостили эспрессо президента РФ Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщает журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «Путину и Собянину студенты колледжей дали эспрессо. В бумажных стаканчиках», — говорится в telegram-канале корреспондента. Там же было опубликовано соответствующее видео. Путин посетил открытие инновационного колледжа в парке «Руднево» 2 октября. На встрече также присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он заявил, что около 65% вакансий направлены на специалистов со средним профессиональным образованием. На данный момент в российских колледжах находятся около 8,4 тысяч современных лабораторий и мастерских. В том числе 2,5 тысяч учебных корпусов и общежитий были отремонтированы за этот год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты московского колледжа для операторов БПЛА угостили эспрессо президента РФ Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщает журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «Путину и Собянину студенты колледжей дали эспрессо. В бумажных стаканчиках», — говорится в telegram-канале корреспондента. Там же было опубликовано соответствующее видео. Путин посетил открытие инновационного колледжа в парке «Руднево» 2 октября. На встрече также присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он заявил, что около 65% вакансий направлены на специалистов со средним профессиональным образованием. На данный момент в российских колледжах находятся около 8,4 тысяч современных лабораторий и мастерских. В том числе 2,5 тысяч учебных корпусов и общежитий были отремонтированы за этот год.