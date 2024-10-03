До конца года в Челябинской области к газу подключат 23 населенных пункта

В Челябинской области к концу 2024 года запланировано подключить к газу 17 тысяч домовладений, заключивших договоры. Газ появится в 23 населенных пунктах. На строительство газопроводов и газовых сетей в этом году направлено более 900 миллионов рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе в правительства региона.
«В 2024 году муниципалитетам на строительство газопроводов и газовых сетей направлено более 900 миллионов рублей, в результате будет выполнено строительство газопроводов для газификации 23 населенных пунктов, ранее не обеспеченных природным газом. Это позволит выполнить подключение домов граждан к газу в рамках догазификации», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Также глава региона отметил, что уровень газификации в регионе выше, чем в среднем по стране. Он составляет на данный момент 77,7%. Работа в этом направлении в Челябинской области активно продолжается. При этом благодаря ежегодному финансированию только в 2023 году было построено более 800 километров газовых труб, из них около 400 километров в рамках догазификации.
На данный момент из намеченных 23 населенных пунктов уже газифицированы поселок Базарский Агаповского района, село Выдрино Уйского района и поселок Харино Красноармейского района. Также в высокой степени готовности по газификации находятся 11 сел, деревень и поселков Челябинской области.
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