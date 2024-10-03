Три свердловские стюардессы борются за любовь зрителей на конкурсе красоты

Три свердловчанки претендуют на «Мисс зрительских симпатий» в «Топ стюардесс»

03 октября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Финал конкурса для стюардесс пройдет 23 октября в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Две стюардессы из «Уральских авиалиний» и одна бортпроводница (уроженка Свердловской области) из Utair попали в список «Мисс зрительских симпатий». Девушки могут рассчитывать на корону победительницы, если за одну из них проголосует больше всего человек. «Итоги подведем 23 октября 2024 года по московскому времени. Победительница голосования получит корону „Мисс зрительских симпатий“ на финале международного конкурса „Топ стюардесс 10“», — указано в соцсетях организаторов. В шорт-листе оказались 30-летняя Марина Берстенева из Верхней Салды, девушка работает в авиакомпании Utair и называет себя «той самой рыженькой стюардессой». Также за признание публики борются 35-летняя Елена Добрынина и 36-летняя Евгения Колясникова из «Уральских авиалиний». Всего на конкурс подали более 2500 заявок, до финала добрались лишь 35 девушек. Итоги подведут 23 октября. Кто представляет Урал и как выглядят девушки — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две стюардессы из «Уральских авиалиний» и одна бортпроводница (уроженка Свердловской области) из Utair попали в список «Мисс зрительских симпатий». Девушки могут рассчитывать на корону победительницы, если за одну из них проголосует больше всего человек. «Итоги подведем 23 октября 2024 года по московскому времени. Победительница голосования получит корону „Мисс зрительских симпатий“ на финале международного конкурса „Топ стюардесс 10“», — указано в соцсетях организаторов. В шорт-листе оказались 30-летняя Марина Берстенева из Верхней Салды, девушка работает в авиакомпании Utair и называет себя «той самой рыженькой стюардессой». Также за признание публики борются 35-летняя Елена Добрынина и 36-летняя Евгения Колясникова из «Уральских авиалиний». Всего на конкурс подали более 2500 заявок, до финала добрались лишь 35 девушек. Итоги подведут 23 октября. Кто представляет Урал и как выглядят девушки — в материале URA.RU.