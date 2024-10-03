В Челябинске продлили ограничение транспорта в районе Теплотеха

Движение транспорта будет ограничено из-за капремонта трамвайных путей до 15 октября
В Челябинске из-за капремонта трамвайных путей движение транспорта будет затруднено до 15 октября. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Ограничение движения транспорта в районе Теплотехнического института продлено. Проезд будет затруднен в связи с продолжением работ по капитальному ремонту трамвайных путей до 15 октября», — сообщили в ведомстве.
Движение до середины октября будет перекрыто на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
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