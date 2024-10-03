Власти ХМАО раскрыли топ муниципалитетов-нарушителей при подготовке к зиме

Власти ХМАО назвали муниципалитеты с наибольшими нарушениями при подготовке к отопительному сезону. Лидерами антирейтинга стали Советский район, где выявлено 159 замечаний Ростехнадзора, а также Нижневартовск и Мегион с 65 претензиями каждый. Проблемные территории устраняют последние недочеты перед зимним периодом.
«С июля по сентябрь комиссию провели в 10 муниципальных образованиях — всего было проверено 14 теплоснабжающих организаций и 58 котельных. Больше всего (159) оказалось в Советском районе, по 65 — у Нижневартовска и Мегиона, 60 претензий надзора получил Кондинский район, замыкает пятёрку „проблемных“ муниципалитетов Октябрьский район — с 28 замечаниями», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.
На текущий момент большая часть претензий уже устранена. В Советском районе исправлено 80 замечаний, а Кондинский район обещает устранить все нарушения до 20 октября. Остальные территории планируют завершить подготовку к зиме до середины ноября.
Ранее URA.RU писало, что в В Ханты-Мансийске коммунальщики подготовили к осенне-зимнему сезону котельные. В рамках профилактических работ промывают котлы и оборудование, ремонтируют и заменяют теплотрассы.
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