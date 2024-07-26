В столице ХМАО коммунальщики подготовили к зиме 31 котельную

В Ханты-Мансийске коммунальщики к осенне-зимнему сезону подготовили в рамках профилактических работ 31 котельную. Об этом сообщает городская мэрия.
«В Ханты-Мансийске продолжается подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день к осенне-зимнему периоду подготовлена 31 котельная», — написали в telegram-канале администрации окружной столицы. В рамках профилактических работ проводится промывка котлов и оборудования. Также коммунальные службы ремонтируют и заменяют теплотрассы.
Ранее URA.RU сообщало мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проинспектировал подготовку коммунальных служб города к зиме. В преддверии холодного сезона концессионеры модернизируют оборудование объектов канализации, водо- и теплоснабжения.
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