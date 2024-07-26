В столице ХМАО коммунальщики подготовили к зиме 31 котельную

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Подготовка к осенне-зимнему сезону проводится в рамках профилактических работ
Подготовка к осенне-зимнему сезону проводится в рамках профилактических работ Фото:

В Ханты-Мансийске коммунальщики к осенне-зимнему сезону подготовили в рамках профилактических работ 31 котельную. Об этом сообщает городская мэрия.

«В Ханты-Мансийске продолжается подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день к осенне-зимнему периоду подготовлена 31 котельная», — написали в telegram-канале администрации окружной столицы. В рамках профилактических работ проводится промывка котлов и оборудования. Также коммунальные службы ремонтируют и заменяют теплотрассы. 

Ранее URA.RU сообщало мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проинспектировал подготовку коммунальных служб города к зиме. В преддверии холодного сезона концессионеры модернизируют оборудование объектов канализации, водо- и теплоснабжения. 

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В Ханты-Мансийске коммунальщики к осенне-зимнему сезону подготовили в рамках профилактических работ 31 котельную. Об этом сообщает городская мэрия. «В Ханты-Мансийске продолжается подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день к осенне-зимнему периоду подготовлена 31 котельная», — написали в telegram-канале администрации окружной столицы. В рамках профилактических работ проводится промывка котлов и оборудования. Также коммунальные службы ремонтируют и заменяют теплотрассы.  Ранее URA.RU сообщало мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проинспектировал подготовку коммунальных служб города к зиме. В преддверии холодного сезона концессионеры модернизируют оборудование объектов канализации, водо- и теплоснабжения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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