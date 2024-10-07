В Перми рухнули цены на свежий картофель

В Перми стоимость свежего картофеля достигла 27,99 рубля за килограмм

08 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Цены на картофель стали ниже в два раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми в октябре 2024 года цена на картофель составляет от 27,99 до 50 рублей за килограмм. Это в два раза ниже, чем весной 2024 года. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Весной 2024 года стоимость картофеля доходила до 100 рублей за килограмм. Сейчас в сетевых магазинах цены начинаются от 27,99 рубля за килограмм», — рассказала пермячка Людмила корреспонденту агентства. URA.RU проверило цены на картофель в пермских супермаркетах. Самая низкая стоимость оказалась в сетях «Магнит» и «Монетка» — от 27,99 рубля за килограмм. Чуть дороже картофель в «Пятерочке» — от 33,49 рубля. В «Ленте» продают по самой высокой стоимости — от 49,99 рубля за килограмм. По данным Росстата, в Перми самая высокая средняя цена за килограмм картофеля была в июле 2024 года. Тогда она составила 64 рубля. К сентябрю цена снизилась до 49,50 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в октябре 2024 года цена на картофель составляет от 27,99 до 50 рублей за килограмм. Это в два раза ниже, чем весной 2024 года. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Весной 2024 года стоимость картофеля доходила до 100 рублей за килограмм. Сейчас в сетевых магазинах цены начинаются от 27,99 рубля за килограмм», — рассказала пермячка Людмила корреспонденту агентства. URA.RU проверило цены на картофель в пермских супермаркетах. Самая низкая стоимость оказалась в сетях «Магнит» и «Монетка» — от 27,99 рубля за килограмм. Чуть дороже картофель в «Пятерочке» — от 33,49 рубля. В «Ленте» продают по самой высокой стоимости — от 49,99 рубля за килограмм. По данным Росстата, в Перми самая высокая средняя цена за килограмм картофеля была в июле 2024 года. Тогда она составила 64 рубля. К сентябрю цена снизилась до 49,50 рубля.