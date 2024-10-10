10 октября 2024

Пермская колония, где отбывали срок участницы группы Pussy Riot, признана самой уютной

ИК-28 в Березниках победила в конкурсе на лучшую облагороженную территорию
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс проходил в колониях с апреля по сентябрь
Конкурс проходил в колониях с апреля по сентябрь Фото:

В Пермском крае выбрали самую уютную колонию. С апреля по сентябрь исправительные учреждения соревновались в изготовлении малых архитектурных форм и создании ландшафтного дизайна. В итоге победу одержала ИК-28 в Березниках, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot. Об этом сообщается на официальной странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

«С апреля по сентябрь осужденные занимались облагораживанием территорий: сажали цветы, мастерили небольшие фигурки и даже строили фонтаны. По итогам конкурса первое место жюри присудило ИК №28 (Березники), второе место поделили учреждения ИК-35 и ИК-37 (Чусовой), а третье — КТБ №7 (Губаха) и Пермская воспитательная колония (Гамово)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ГУФСИН Прикамья отмечают, что подобный конкурс проводился среди исправительных колоний впервые. Осужденные отнеслись к участию в нем «с энтузиазмом». В числе осужденных, которые создавали красоту и уют на территории исправучреждений, оказались профессиональные жестянщики, скульпторы и художники.

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В Пермском крае выбрали самую уютную колонию. С апреля по сентябрь исправительные учреждения соревновались в изготовлении малых архитектурных форм и создании ландшафтного дизайна. В итоге победу одержала ИК-28 в Березниках, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot. Об этом сообщается на официальной странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». «С апреля по сентябрь осужденные занимались облагораживанием территорий: сажали цветы, мастерили небольшие фигурки и даже строили фонтаны. По итогам конкурса первое место жюри присудило ИК №28 (Березники), второе место поделили учреждения ИК-35 и ИК-37 (Чусовой), а третье — КТБ №7 (Губаха) и Пермская воспитательная колония (Гамово)», — сообщает пресс-служба ведомства. В ГУФСИН Прикамья отмечают, что подобный конкурс проводился среди исправительных колоний впервые. Осужденные отнеслись к участию в нем «с энтузиазмом». В числе осужденных, которые создавали красоту и уют на территории исправучреждений, оказались профессиональные жестянщики, скульпторы и художники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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