Направлявшийся в Челябинск самолет отбуксировали на стоянку из-за неисправности

13 октября 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Рейс в Челябинск задержали из-за неполадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании «Икар», который направлялся 11 октября из Сочи в Челябинск, прибыл с опозданием из-за технических неполадок. До вылета, после запуска двигателей, командир воздушного судна Boeing 737-900 сообщил о неисправности. Об этом сказано в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Самолет был отбуксирован к месту стоянки. На борту находились 217 пассажиров, включая 29 детей, а также экипаж из семи человек. Сообщение было получено от начальника смены Центра по информированию и взаимодействию с воздушным движением (Ростов-на-Дону)», — указано в сообщении. В итоге из-за возникшей неисправности рейс KAR505 был задержан. Согласно данным сервиса Flightaware, в пункт назначения самолет прибыл с опоздание более чем на час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании «Икар», который направлялся 11 октября из Сочи в Челябинск, прибыл с опозданием из-за технических неполадок. До вылета, после запуска двигателей, командир воздушного судна Boeing 737-900 сообщил о неисправности. Об этом сказано в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Самолет был отбуксирован к месту стоянки. На борту находились 217 пассажиров, включая 29 детей, а также экипаж из семи человек. Сообщение было получено от начальника смены Центра по информированию и взаимодействию с воздушным движением (Ростов-на-Дону)», — указано в сообщении. В итоге из-за возникшей неисправности рейс KAR505 был задержан. Согласно данным сервиса Flightaware, в пункт назначения самолет прибыл с опоздание более чем на час.