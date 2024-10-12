12 октября 2024
11 октября 2024

Направлявшийся в Челябинск самолет отбуксировали на стоянку из-за неисправности

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, гражданская авиация, самолет, полет самолета, парк авиатехники
Рейс в Челябинск задержали из-за неполадок Фото:

Самолет авиакомпании «Икар», который направлялся 11 октября из Сочи в Челябинск, прибыл с опозданием из-за технических неполадок. До вылета, после запуска двигателей, командир воздушного судна Boeing 737-900 сообщил о неисправности. Об этом сказано в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«Самолет был отбуксирован к месту стоянки. На борту находились 217 пассажиров, включая 29 детей, а также экипаж из семи человек. Сообщение было получено от начальника смены Центра по информированию и взаимодействию с воздушным движением (Ростов-на-Дону)», — указано в сообщении.

В итоге из-за возникшей неисправности рейс KAR505 был задержан. Согласно данным сервиса Flightaware, в пункт назначения самолет прибыл с опоздание более чем на час.

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Самолет авиакомпании «Икар», который направлялся 11 октября из Сочи в Челябинск, прибыл с опозданием из-за технических неполадок. До вылета, после запуска двигателей, командир воздушного судна Boeing 737-900 сообщил о неисправности. Об этом сказано в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Самолет был отбуксирован к месту стоянки. На борту находились 217 пассажиров, включая 29 детей, а также экипаж из семи человек. Сообщение было получено от начальника смены Центра по информированию и взаимодействию с воздушным движением (Ростов-на-Дону)», — указано в сообщении. В итоге из-за возникшей неисправности рейс KAR505 был задержан. Согласно данным сервиса Flightaware, в пункт назначения самолет прибыл с опоздание более чем на час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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