Направлявшийся в Челябинск самолет отбуксировали на стоянку из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Икар», который направлялся 11 октября из Сочи в Челябинск, прибыл с опозданием из-за технических неполадок. До вылета, после запуска двигателей, командир воздушного судна Boeing 737-900 сообщил о неисправности. Об этом сказано в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«Самолет был отбуксирован к месту стоянки. На борту находились 217 пассажиров, включая 29 детей, а также экипаж из семи человек. Сообщение было получено от начальника смены Центра по информированию и взаимодействию с воздушным движением (Ростов-на-Дону)», — указано в сообщении.
В итоге из-за возникшей неисправности рейс KAR505 был задержан. Согласно данным сервиса Flightaware, в пункт назначения самолет прибыл с опоздание более чем на час.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!