В Пермском крае освободилась должность зампрокурора

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На место Трусова пока никого не назначили
На место Трусова пока никого не назначили Фото:

Заместитель главного прокурора Пермского края Дмитрий Трусов покинул должность. Он переехал в Казань.

«Заместитель прокурора Прикамья Дмитрий Трусов покинул свой пост, переехал в Казань и теперь является заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора», — пишет газета «Звезда». Уточняется, что Трусов начал работать в Казани с 26 сентября.

На место заместителя прокурора пока никто не назначен. По данным издания «Коммерческие вести», должность может занять главный прокурор Омска Павел Попов.

Дмитрий Трусов работает в прокуратуре с 2002 года. Свою карьеру он начал в Нижегородской области. В 2020 году был переведен в Пермь.

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Заместитель главного прокурора Пермского края Дмитрий Трусов покинул должность. Он переехал в Казань. «Заместитель прокурора Прикамья Дмитрий Трусов покинул свой пост, переехал в Казань и теперь является заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора», — пишет газета «Звезда». Уточняется, что Трусов начал работать в Казани с 26 сентября. На место заместителя прокурора пока никто не назначен. По данным издания «Коммерческие вести», должность может занять главный прокурор Омска Павел Попов. Дмитрий Трусов работает в прокуратуре с 2002 года. Свою карьеру он начал в Нижегородской области. В 2020 году был переведен в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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