В Пермском крае освободилась должность зампрокурора

Заместитель главного прокурора Пермского края Дмитрий Трусов покинул должность. Он переехал в Казань.
«Заместитель прокурора Прикамья Дмитрий Трусов покинул свой пост, переехал в Казань и теперь является заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора», — пишет газета «Звезда». Уточняется, что Трусов начал работать в Казани с 26 сентября.
На место заместителя прокурора пока никто не назначен. По данным издания «Коммерческие вести», должность может занять главный прокурор Омска Павел Попов.
Дмитрий Трусов работает в прокуратуре с 2002 года. Свою карьеру он начал в Нижегородской области. В 2020 году был переведен в Пермь.
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