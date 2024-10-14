Финансисты Ямала строят вольер для лис. Фото

Сотрудники департамента финансов ЯНАО позаботились о диких лисах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пять лисиц поселят в личных вольерах
Пять лисиц поселят в личных вольерах Фото:

Сотрудники депфинансов ЯНАО сооружают для диких лисиц вольеры. Животные содержатся в приюте «Дорога домой» и больше не подлежат выпуску в естественную среду обитания, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного департаменте финансов.

«Строительство вольера для лисиц продолжается: финансисты-волонтеры закрепили ограждения выгульной площадки, нарастили их верхнюю часть, основания ограждений засыпали щебнем, а также обшили досками будки для животных, накрыли кровельным материалом. В ближайшее время пять лис, содержащихся в фонде защиты животных „Дорога домой“ и не подлежащих выпуску в естественную среду обитания, обретут новый дом», — сообщили в группе департамента финансов ЯНАО в VK.

Ранее URA.RU сообщило, что в Губкинском (ЯНАО) построят дом для безнадзорных кошек и собак. Городской приют появится на территории панель 30.

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Сотрудники депфинансов ЯНАО сооружают для диких лисиц вольеры. Животные содержатся в приюте «Дорога домой» и больше не подлежат выпуску в естественную среду обитания, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного департаменте финансов. «Строительство вольера для лисиц продолжается: финансисты-волонтеры закрепили ограждения выгульной площадки, нарастили их верхнюю часть, основания ограждений засыпали щебнем, а также обшили досками будки для животных, накрыли кровельным материалом. В ближайшее время пять лис, содержащихся в фонде защиты животных „Дорога домой“ и не подлежащих выпуску в естественную среду обитания, обретут новый дом», — сообщили в группе департамента финансов ЯНАО в VK. Ранее URA.RU сообщило, что в Губкинском (ЯНАО) построят дом для безнадзорных кошек и собак. Городской приют появится на территории панель 30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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