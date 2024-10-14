Сотрудники депфинансов ЯНАО сооружают для диких лисиц вольеры. Животные содержатся в приюте «Дорога домой» и больше не подлежат выпуску в естественную среду обитания, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного департаменте финансов.
«Строительство вольера для лисиц продолжается: финансисты-волонтеры закрепили ограждения выгульной площадки, нарастили их верхнюю часть, основания ограждений засыпали щебнем, а также обшили досками будки для животных, накрыли кровельным материалом. В ближайшее время пять лис, содержащихся в фонде защиты животных „Дорога домой“ и не подлежащих выпуску в естественную среду обитания, обретут новый дом», — сообщили в группе департамента финансов ЯНАО в VK.
Ранее URA.RU сообщило, что в Губкинском (ЯНАО) построят дом для безнадзорных кошек и собак. Городской приют появится на территории панель 30.
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