Додик встретится с Шойгу на международной встрече вопросов безопасности

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик будет участвовать в XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России. В рамках мероприятия запланирована двусторонняя встреча Додика с Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу.
«Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа», — сообщили в МИД РФ. Информацию об этом представители министерства разместили в официальном telegram-канале.
XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности намечена на 28-29 мая. На «полях» встречи, Шойгу проведет переговоры с главами делегаций Индии, а также представителей ряда стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
На встречу приглашены также представители США и других стран с недружественной позицией. По словам заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александра Венедиктова, несмотря на имеющиеся разногласия и распространенную антироссийскую риторику, факт присутствия делегатов этих стран на мероприятии заслуживает внимания.
Свое участие в форуме подтвердила и Швейцария. По словам представителя швейцарского МИД Пьер-Алена Эльчингера, страна направит на форум делегацию, передает «Национальная служба новостей».
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