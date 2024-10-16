«Сейчас расплачусь»: певицу IOWA растрогали школьники в Челябинске. Видео

Певица IOWA чуть не заплакала на форуме в Челябинске

17 октября 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Певица IOWA была тронута желанием подростков защищать экологию Фото: Размик Закарян © URA.RU Детский экологический форум в Челябинске 16 октября завершился выступлением певицы IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова). Артистку до слез тронуло неравнодушие молодежи к проблемам окружающей среды. Об этом она написала в своем Telegram. «В один момент я поняла, что скоро расплачусь. В зрительном зале собрались молодые люди, которые уже сейчас придумывают и продвигают свои проекты в области экологии», — написала певица у себя в telegram-канале. Иванчикова добавила, что хочет узнать больше о природоохранных идеях, предлагаемых участниками события. На концерте в честь закрытия экологического форума IOWA исполнила свою песню «Маяки», посвященную проблемам взаимоотношений человека с окружающей средой. Трек был написан в 2019 году на фоне экологической кампании по защите Байкала. Помимо певицы IOWA на закрытии форума выступила Ксения Минаева, написавшая главный летний хит-2024 «Шоколадка». Большое экологическое событие проходило в Челябинске 15 и 16 октября и собрало тысячи школьников из всех регионов страны. Перед церемонией открытия участников приветствовал президент России Владимир Путин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил победителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детский экологический форум в Челябинске 16 октября завершился выступлением певицы IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова). Артистку до слез тронуло неравнодушие молодежи к проблемам окружающей среды. Об этом она написала в своем Telegram. «В один момент я поняла, что скоро расплачусь. В зрительном зале собрались молодые люди, которые уже сейчас придумывают и продвигают свои проекты в области экологии», — написала певица у себя в telegram-канале. Иванчикова добавила, что хочет узнать больше о природоохранных идеях, предлагаемых участниками события. На концерте в честь закрытия экологического форума IOWA исполнила свою песню «Маяки», посвященную проблемам взаимоотношений человека с окружающей средой. Трек был написан в 2019 году на фоне экологической кампании по защите Байкала. Помимо певицы IOWA на закрытии форума выступила Ксения Минаева, написавшая главный летний хит-2024 «Шоколадка». Большое экологическое событие проходило в Челябинске 15 и 16 октября и собрало тысячи школьников из всех регионов страны. Перед церемонией открытия участников приветствовал президент России Владимир Путин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил победителей.