Детский экологический форум в Челябинске 16 октября завершился выступлением певицы IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова). Артистку до слез тронуло неравнодушие молодежи к проблемам окружающей среды. Об этом она написала в своем Telegram.
«В один момент я поняла, что скоро расплачусь. В зрительном зале собрались молодые люди, которые уже сейчас придумывают и продвигают свои проекты в области экологии», — написала певица у себя в telegram-канале.
Иванчикова добавила, что хочет узнать больше о природоохранных идеях, предлагаемых участниками события. На концерте в честь закрытия экологического форума IOWA исполнила свою песню «Маяки», посвященную проблемам взаимоотношений человека с окружающей средой. Трек был написан в 2019 году на фоне экологической кампании по защите Байкала.
Помимо певицы IOWA на закрытии форума выступила Ксения Минаева, написавшая главный летний хит-2024 «Шоколадка». Большое экологическое событие проходило в Челябинске 15 и 16 октября и собрало тысячи школьников из всех регионов страны. Перед церемонией открытия участников приветствовал президент России Владимир Путин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил победителей.
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