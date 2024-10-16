Над Челябинском взошла «охотничья Луна»

Жители Челябинска наблюдали суперлуние ночью 17 октября

17 октября 2024 в 07:06 Размер текста - 17 +

Полную луну нередко называют «кровавым суперлунием» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ночью 17 октября в Челябинской области наблюдали суперлуние или охотничью Луну. Это астрономическое явление, когда Луна оказывается на максимально близком расстоянии к Земле, привлекло жителей разных городов региона. Фотографии они разместили в социальной сети «ВКонтакте». «Закат и полнолуние 16 октября 2024 года», — подписала серию снимков Любовь Копьева из Магнитогорска. Поделилась фотографиями с подписчиками Лариса Журавлева из Каслей и Светлана Балашова из Златоуста. В октябре суперлуние ожидается самым масштабным в году. Это явление достигнет своего пика 17 октября в 14:26 по московскому времени. В этот момент расстояние между Землей и ее спутником составит 357 364 километра вместо обычного среднего значения в 384 400 километров. Наблюдать охотничью Луну жители планеты смогут еще и 18 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что ждать в период суперлуния и что нельзя делать в эти дни. Так, например, жители Земли почувствуют прилив сил. Астрологи предупреждают о возможных конфликтах. Охотничья луна над Златоустом 16 октября 2024 года Светлана Балашова Ясная погода позволила жителям Магнитогорска увидеть масштабное суперлуние Любовь Копьева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 17 октября в Челябинской области наблюдали суперлуние или охотничью Луну. Это астрономическое явление, когда Луна оказывается на максимально близком расстоянии к Земле, привлекло жителей разных городов региона. Фотографии они разместили в социальной сети «ВКонтакте». «Закат и полнолуние 16 октября 2024 года», — подписала серию снимков Любовь Копьева из Магнитогорска. Поделилась фотографиями с подписчиками Лариса Журавлева из Каслей и Светлана Балашова из Златоуста. В октябре суперлуние ожидается самым масштабным в году. Это явление достигнет своего пика 17 октября в 14:26 по московскому времени. В этот момент расстояние между Землей и ее спутником составит 357 364 километра вместо обычного среднего значения в 384 400 километров. Наблюдать охотничью Луну жители планеты смогут еще и 18 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что ждать в период суперлуния и что нельзя делать в эти дни. Так, например, жители Земли почувствуют прилив сил. Астрологи предупреждают о возможных конфликтах.