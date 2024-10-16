16 октября 2024

Над Челябинском взошла «охотничья Луна»

Жители Челябинска наблюдали суперлуние ночью 17 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Полнолуние. Пермь, луна, ночь, суперлуние
Полную луну нередко называют «кровавым суперлунием» Фото:

Ночью 17 октября в Челябинской области наблюдали суперлуние или охотничью Луну. Это астрономическое явление, когда Луна оказывается на максимально близком расстоянии к Земле, привлекло жителей разных городов региона. Фотографии они разместили в социальной сети «ВКонтакте».

«Закат и полнолуние 16 октября 2024 года», — подписала серию снимков Любовь Копьева из Магнитогорска. Поделилась фотографиями с подписчиками Лариса Журавлева из Каслей и Светлана Балашова из Златоуста.

В октябре суперлуние ожидается самым масштабным в году. Это явление достигнет своего пика 17 октября в 14:26 по московскому времени. В этот момент расстояние между Землей и ее спутником составит 357 364 километра вместо обычного среднего значения в 384 400 километров. Наблюдать охотничью Луну жители планеты смогут еще и 18 октября.

Ранее URA.RU рассказывало, что ждать в период суперлуния и что нельзя делать в эти дни. Так, например, жители Земли почувствуют прилив сил. Астрологи предупреждают о возможных конфликтах.

Охотничья луна над Златоустом 16 октября 2024 года
Охотничья луна над Златоустом 16 октября 2024 года
Ясная погода позволила жителям Магнитогорска увидеть масштабное суперлуние
Ясная погода позволила жителям Магнитогорска увидеть масштабное суперлуние

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Ночью 17 октября в Челябинской области наблюдали суперлуние или охотничью Луну. Это астрономическое явление, когда Луна оказывается на максимально близком расстоянии к Земле, привлекло жителей разных городов региона. Фотографии они разместили в социальной сети «ВКонтакте». «Закат и полнолуние 16 октября 2024 года», — подписала серию снимков Любовь Копьева из Магнитогорска. Поделилась фотографиями с подписчиками Лариса Журавлева из Каслей и Светлана Балашова из Златоуста. В октябре суперлуние ожидается самым масштабным в году. Это явление достигнет своего пика 17 октября в 14:26 по московскому времени. В этот момент расстояние между Землей и ее спутником составит 357 364 километра вместо обычного среднего значения в 384 400 километров. Наблюдать охотничью Луну жители планеты смогут еще и 18 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что ждать в период суперлуния и что нельзя делать в эти дни. Так, например, жители Земли почувствуют прилив сил. Астрологи предупреждают о возможных конфликтах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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