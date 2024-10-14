На Землю надвигается мощное суперлуние: что ни в коем случае нельзя делать в этот период

На Землю надвигается мощное суперлуние
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Масштабное суперлуние этой осенью можно будет наблюдать 17 октября
Масштабное суперлуние этой осенью можно будет наблюдать 17 октября Фото:

В этом году 17 октября произойдет масштабное суперлуние. Это астрономическое явление знаменует прохождение Луны в максимальной близости к Земле. О том, чего стоит ожидать от суперлуния и что ни в коем случае нельзя делать в этот период — в материале URA.RU.

Что ждать в период суперлуния

В период полнолуния люди испытают повышение жизненных сил и энергии. Однако стоит ожидать и различные проявления эмоциональной неустойчивости, раздражительности и беспокойства. В период суперлуния могут произойти конфликты и ссоры.

Чего следует опасаться в суперлуние

Стоит быть особенно внимательными к планированию мероприятий, нужно тщательно планировать даты и направления поездок. Лучше исключить свое пребывание в потенциально опасных местах и странах и уменьшить пребывание в толпе и в массовых мероприятиях.

В период суперлуния лучше не начинать важных дел и не посещать незнакомые места для покупок. Советуется уделить больше внимания безопасности детей и внимательно следить за качеством еды и воды, а при первых признаках недомогания соблюдать меры предосторожности. «Нам стоит беречь себя от воспалений, причиной которых может быть еда или жидкости, и травм, связанных с обвалами земли, зданий (Плутон в Козероге — знаке Земли)», — заявила астролог Искра Бозон интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Прогнозы на период после суперлуния

Несмотря возможные негативные влияния суперлуния после 17 октября можно ожидать улучшения в сфере любви и партнерства. Также улучшатся умения дарить и получать радость от жизни.

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В этом году 17 октября произойдет масштабное суперлуние. Это астрономическое явление знаменует прохождение Луны в максимальной близости к Земле. О том, чего стоит ожидать от суперлуния и что ни в коем случае нельзя делать в этот период — в материале URA.RU. Что ждать в период суперлуния В период полнолуния люди испытают повышение жизненных сил и энергии. Однако стоит ожидать и различные проявления эмоциональной неустойчивости, раздражительности и беспокойства. В период суперлуния могут произойти конфликты и ссоры. Чего следует опасаться в суперлуние Стоит быть особенно внимательными к планированию мероприятий, нужно тщательно планировать даты и направления поездок. Лучше исключить свое пребывание в потенциально опасных местах и странах и уменьшить пребывание в толпе и в массовых мероприятиях. В период суперлуния лучше не начинать важных дел и не посещать незнакомые места для покупок. Советуется уделить больше внимания безопасности детей и внимательно следить за качеством еды и воды, а при первых признаках недомогания соблюдать меры предосторожности. «Нам стоит беречь себя от воспалений, причиной которых может быть еда или жидкости, и травм, связанных с обвалами земли, зданий (Плутон в Козероге — знаке Земли)», — заявила астролог Искра Бозон интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Прогнозы на период после суперлуния Несмотря возможные негативные влияния суперлуния после 17 октября можно ожидать улучшения в сфере любви и партнерства. Также улучшатся умения дарить и получать радость от жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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