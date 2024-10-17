В Миассе Челябинской области в Машгородке построят крупный жилой комплекс по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Площадь застройки составит почти 70 гектаров. Аукцион пройдет 21 ноября, сообщается на сайте мэрии Миасса.
«Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в Миассе, западнее коллективных гаражей по улице Богдана Хмельницкого, площадью 68,86 гектара. Установить начальную цену предмета аукциона — 88 миллионов 733 тысяч рублей», — сообщается на сайте.
Стартовая цена на торгах составит более 88 миллионов рублей. Аренда участка под застройку по проекту КРТ будет предоставлена девелоперу на 15 лет. На территории можно построить многоквартирные дома высотой до 9 этажей с коммерческими помещениями. Также застройщику необходимо будет возвести социально значимые объекты и благоустроить территорию. Победитель аукциона также должен будет подготовить проект планировки и составить график строительных работ.
Торги на застройку территории проходят уже во второй раз. Причем площадь под КРТ увеличилась в полтора раза. Ранее на аукцион власти выставляли участок площадью почти 50 гектаров, но торги были признаны не состоявшимися.
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