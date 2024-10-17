17 октября 2024

В Кургане планируют укреплять набережные на озере Черное. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На озере Черное хотят заняться берегоукреплением
На озере Черное хотят заняться берегоукреплением Фото:

В Кургане на территории озера Черное, где планируется жилая застройка и благоустройство набережных, обсуждают возможное берегоукреплениие для размещения будущих спортивных и иных площадок.

«Полностью всю территорию укреплять вряд ли будут. Серьезной опасности затопления на озере нет. Вероятно, что при благоустройстве набережных будут укреплять те места, где будут строиться спортивные площадки», — сообщил инсайдеры.

По информации другого источника, какие работы по берегоукреплению озера Черное необходимы будут решаться на этапе проектирования. При этом власти города отмечали, что на водоеме контролируется уровень воды и опасности при весеннем паводке нет.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в администрацию Кургана. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что благоустройство набережных на территории озера Черное планируют начать в 2025 году. Согласно стратегии развития, представленную проектировщиками из Казани, на водоеме появится множество спортивных площадок для занятий сапбордингом, каякингом, яхтингом и воркаутом. Также предполагается создание пристаней, мест для рыбалки, игровых парков и пляжной зоны. На острове озера хотят сделать башню-маяк, парковку и площадку для йоги

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на территории озера Черное, где планируется жилая застройка и благоустройство набережных, обсуждают возможное берегоукреплениие для размещения будущих спортивных и иных площадок. «Полностью всю территорию укреплять вряд ли будут. Серьезной опасности затопления на озере нет. Вероятно, что при благоустройстве набережных будут укреплять те места, где будут строиться спортивные площадки», — сообщил инсайдеры. По информации другого источника, какие работы по берегоукреплению озера Черное необходимы будут решаться на этапе проектирования. При этом власти города отмечали, что на водоеме контролируется уровень воды и опасности при весеннем паводке нет. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в администрацию Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что благоустройство набережных на территории озера Черное планируют начать в 2025 году. Согласно стратегии развития, представленную проектировщиками из Казани, на водоеме появится множество спортивных площадок для занятий сапбордингом, каякингом, яхтингом и воркаутом. Также предполагается создание пристаней, мест для рыбалки, игровых парков и пляжной зоны. На острове озера хотят сделать башню-маяк, парковку и площадку для йоги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...