В Кургане на территории озера Черное, где планируется жилая застройка и благоустройство набережных, обсуждают возможное берегоукреплениие для размещения будущих спортивных и иных площадок.
«Полностью всю территорию укреплять вряд ли будут. Серьезной опасности затопления на озере нет. Вероятно, что при благоустройстве набережных будут укреплять те места, где будут строиться спортивные площадки», — сообщил инсайдеры.
По информации другого источника, какие работы по берегоукреплению озера Черное необходимы будут решаться на этапе проектирования. При этом власти города отмечали, что на водоеме контролируется уровень воды и опасности при весеннем паводке нет.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в администрацию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что благоустройство набережных на территории озера Черное планируют начать в 2025 году. Согласно стратегии развития, представленную проектировщиками из Казани, на водоеме появится множество спортивных площадок для занятий сапбордингом, каякингом, яхтингом и воркаутом. Также предполагается создание пристаней, мест для рыбалки, игровых парков и пляжной зоны. На острове озера хотят сделать башню-маяк, парковку и площадку для йоги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!