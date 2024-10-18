18 октября 2024

Украина пообещала Венгрии поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба»

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефть из РФ идет в Венгрию по трубопроводу
Нефть из РФ идет в Венгрию по трубопроводу Фото:

Власти Украины дали гарантии Венгрии, что обеспечат поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей из Украины в Венгрию», — сообщил Мадьяр информационному агентству MTI. Речь идет о российской нефти, которая экспортируется в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

Ранее в Евросоюзе предложили пересмотреть санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить от таких ограничений Венгрию до конца 2024 года. Венгрия просила исключений для поставок нефти из России по трубопроводам, передает «Национальная служба новостей».

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Власти Украины дали гарантии Венгрии, что обеспечат поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр. «Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей из Украины в Венгрию», — сообщил Мадьяр информационному агентству MTI. Речь идет о российской нефти, которая экспортируется в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Ранее в Евросоюзе предложили пересмотреть санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить от таких ограничений Венгрию до конца 2024 года. Венгрия просила исключений для поставок нефти из России по трубопроводам, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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