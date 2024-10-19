Михалков рассказал, как СВО спасла россиян

Спецоперация на Украине позволила России избежать разложения элит. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков.
«СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось. И мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — заявил Михалков, слова которого приводит РИА Новости.
Режиссер подчеркнул, что после начала СВО граждане России начали ставить интересы страны выше интересов прочих государств. «Эгоистично звучит? Эгоистично. Но кто-нибудь позаботится о нас, кроме нас самих?» — подытожил Михалков.
Спецоперация России началась в феврале 2022 года, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины. Согласно словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных задач СВО является защита жителей Донбасса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.