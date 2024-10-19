19 октября 2024

Михалков рассказал, как СВО спасла россиян

Михалков заявил, что спецоперация помогла спасти российские элиты
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Михалков подчеркнул, что о России могут позаботиться только ее граждане
Михалков подчеркнул, что о России могут позаботиться только ее граждане Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине позволила России избежать разложения элит. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков.

«СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось. И мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — заявил Михалков, слова которого приводит РИА Новости.

Режиссер подчеркнул, что после начала СВО граждане России начали ставить интересы страны выше интересов прочих государств. «Эгоистично звучит? Эгоистично. Но кто-нибудь позаботится о нас, кроме нас самих?» — подытожил Михалков.

Спецоперация России началась в феврале 2022 года, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины. Согласно словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных задач СВО является защита жителей Донбасса.

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Спецоперация на Украине позволила России избежать разложения элит. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков. «СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось. И мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — заявил Михалков, слова которого приводит РИА Новости. Режиссер подчеркнул, что после начала СВО граждане России начали ставить интересы страны выше интересов прочих государств. «Эгоистично звучит? Эгоистично. Но кто-нибудь позаботится о нас, кроме нас самих?» — подытожил Михалков. Спецоперация России началась в феврале 2022 года, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины. Согласно словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных задач СВО является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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