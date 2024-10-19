В Тюмени разыскивают мальчика, который ушел из дома и не вернулся
В Тюмени разыскивают 12-летнего мальчика. Он 20 октября вышел из дома и не вернулся.
«Внимание! Пропал подросток! 20 октября 2024 года вышел из дома и не вернулся… Имя: Баграчев Никита», — написано в группе поискового отряда «ЛизаАрлет» в группе VK.
Уточняется, что мальчик был одет в черную куртку, черную шапку и черные штаны. Сейчас для поиска требуется помощь добровольцев.
Волонтерам требуется помощь в поиске ребенка
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