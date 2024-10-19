19 октября 2024
18 октября 2024

В Тюмени пропал 12-летний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени разыскивают мальчика, который ушел из дома и не вернулся
В Тюмени разыскивают мальчика, который ушел из дома и не вернулся Фото:

В Тюмени разыскивают 12-летнего мальчика. Он 20 октября вышел из дома и не вернулся.

«Внимание! Пропал подросток! 20 октября 2024 года вышел из дома и не вернулся… Имя: Баграчев Никита», — написано в группе поискового отряда «ЛизаАрлет» в группе VK.

Уточняется, что мальчик был одет в черную куртку, черную шапку и черные штаны. Сейчас для поиска требуется помощь добровольцев.

Волонтерам требуется помощь в поиске ребенка
Волонтерам требуется помощь в поиске ребенка
Фото:

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В Тюмени разыскивают 12-летнего мальчика. Он 20 октября вышел из дома и не вернулся. «Внимание! Пропал подросток! 20 октября 2024 года вышел из дома и не вернулся… Имя: Баграчев Никита», — написано в группе поискового отряда «ЛизаАрлет» в группе VK. Уточняется, что мальчик был одет в черную куртку, черную шапку и черные штаны. Сейчас для поиска требуется помощь добровольцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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