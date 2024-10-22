В Перми дорожные знаки завесили рекламой кредита для должников

Жители Перми пожаловались на рекламные баннеры, которые кто-то наклеил прямо на дорожные знаки в разных районах города. Реклама призывает взять многомиллионный кредит, который якобы поможет решить проблему с долгами. Такими объявлениями оказались закрыты дорожные указатели на улицах Клименко и Революции.
«В министерстве транспорта Пермского края рассказали, что подобные объявления являются незаконными. Кроме того, реклама на одной опоре с дорожными знаками и светофорами запрещена государственными стандартами, потому что угрожает безопасности на дороге и отвлекает водителей. В своем ответе ведомство приложило фотографию, на которой видно, что незаконную рекламу на улице Клименко уже демонтировали», — сообщило 59.RU.
Как пояснил изданию пермский автоюрист Александр Сидоров, за размещение рекламы на дорожных знаках предусмотрен штраф. Физических лиц могут оштрафовать на сумму от двух до 2,5 тысяч рублей, юридических лиц — на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!