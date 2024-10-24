24 октября 2024

Shot: в московской квартире погиб ребенок, пока мать отвлеклась на дела по дому

© Служба новостей «URA.RU»
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Телевизор упал на ребенка, когда мать отошла по домашним делам, пишет Shot
Телевизор упал на ребенка, когда мать отошла по домашним делам, пишет Shot Фото:

В московском районе Царицыно ребенок остался в квартире с матерью. Когда она отошла по домашним делам в другую комнату, дитя игрался возле телевизора и техника упала на него и раздавила насмерть. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Кроха находился в комнате, пока мама отвлеклась на дела по дому. Малыш ходил по комнате, игрался, подошёл к телевизору, трогал его и тумбочку, отчего телевизор полетел и рухнул на ребёнка», — сообщают авторы канала.

Отмечается, что инцидент произошел около двух месяцев назад. Тогда ребенок был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Накануне стало известно о том, что малыш скончался.

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В московском районе Царицыно ребенок остался в квартире с матерью. Когда она отошла по домашним делам в другую комнату, дитя игрался возле телевизора и техника упала на него и раздавила насмерть. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Кроха находился в комнате, пока мама отвлеклась на дела по дому. Малыш ходил по комнате, игрался, подошёл к телевизору, трогал его и тумбочку, отчего телевизор полетел и рухнул на ребёнка», — сообщают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел около двух месяцев назад. Тогда ребенок был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Накануне стало известно о том, что малыш скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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