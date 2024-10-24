Shot: в московской квартире погиб ребенок, пока мать отвлеклась на дела по дому

В московском районе Царицыно ребенок остался в квартире с матерью. Когда она отошла по домашним делам в другую комнату, дитя игрался возле телевизора и техника упала на него и раздавила насмерть. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Кроха находился в комнате, пока мама отвлеклась на дела по дому. Малыш ходил по комнате, игрался, подошёл к телевизору, трогал его и тумбочку, отчего телевизор полетел и рухнул на ребёнка», — сообщают авторы канала.
Отмечается, что инцидент произошел около двух месяцев назад. Тогда ребенок был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Накануне стало известно о том, что малыш скончался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.