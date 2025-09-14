На Камчатке турист умер во время восхождения на Вачкажец

На Камчатке погиб пожилой альпинист во время восхождения
Пожилой турист скончался во время восхождения в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. По данным ведомства, трагедия произошла во время подъема на гору Летняя Поперечная — у мужчины остановилось сердце, спасти его не удалось.

«В районе горного массива Вачкажец при восхождении у пожилого мужчины, по предварительной информации, произошла остановка сердца. Помощь полиции в эвакуации тела погибшего оказали сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и краевые спасатели ПСО КГКУ „ЦОД“, — сообщили в пресс-службе главка. По информации МЧС, инцидент произошел в субботу около полудня.

Ранее также фиксировались несчастные случаи с туристами: на реке Увелка погиб мужчина после столкновения моторной лодки с берегом, а в районе горы Ицыл скончался турист на квадроцикле из-за внезапного ухудшения самочувствия. В обоих случаях пострадавшим оперативно оказывали помощь спасатели и экстренные службы.

