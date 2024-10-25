В Свердловской области резко подорожали продукты для завтрака. Инфографика

Свердловскстат: за неделю цены выросли на хлеб, творог, сыры и сосиски

25 октября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Вареная колбаса подорожала на 1,9% за неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали: колбаса вареная, творог, ржаной хлеб и бананы. Зачастую именно эти продукты едят на завтрак. Аналитику стоимости опубликовал Свердловскстат. Килограмм вареной колбасы в период с 14 октября по 21 октября стал стоить 545,04 рублей вместо 534,58 рублей (+1,9%). Творог подорожал на 1,6% — до 450,48 рублей, а сосиски стали стоить 545,53 рублей. Цена ржаного хлеба увеличилась до 101,51 рублей. Но самый высокий скачок стоимости произошел для бананов (+3,4%), в среднем их продавали за 150,81 рублей. Также подорожало пастеризованное молоко (+1,1%), твердый сыр (+0,45%), печенье (+0,40%) и пшеничный хлеб (+0,9%). URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали: колбаса вареная, творог, ржаной хлеб и бананы. Зачастую именно эти продукты едят на завтрак. Аналитику стоимости опубликовал Свердловскстат. Килограмм вареной колбасы в период с 14 октября по 21 октября стал стоить 545,04 рублей вместо 534,58 рублей (+1,9%). Творог подорожал на 1,6% — до 450,48 рублей, а сосиски стали стоить 545,53 рублей. Цена ржаного хлеба увеличилась до 101,51 рублей. Но самый высокий скачок стоимости произошел для бананов (+3,4%), в среднем их продавали за 150,81 рублей. Также подорожало пастеризованное молоко (+1,1%), твердый сыр (+0,45%), печенье (+0,40%) и пшеничный хлеб (+0,9%).