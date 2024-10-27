27 октября 2024

В Екатеринбурге учителю гимназии сожгли автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Иномарку подожгли, она сгорела полностью (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге у учителя гимназии №161 неизвестные сожгли машину Chevrolet. Пожар произошел в автосервисе на улице Краснопрудная, сообщил источник URA.RU.

«Педагог еще 24 октября оставила свою иномарку для ремонта в автосервисе „Автоимидж“, а ранним утром 27 числа механик приехал на работу и застал автомобиль в огне. Он не стал тратить время, чтобы вызывать пожарных, и принялся тушить пламя сам. Говорит, спешил, потому что огонь подбирался к газовой трубе и трансформаторной будке, которые рядом», — рассказал собеседник агентства.

В итоге автомобиль выгорел полностью. Записи с камер наблюдения показали, что около шести утра к машине подошли двое неизвестных, облили чем-то горючим, подожгли и убежали. Кто бы это мог быть, педагог предположить затруднилась: по ее словам, у нее конфликтов не было ни с кем.

Сейчас по факту поджога ведется проверка. И учительницу, и сотрудника автосервиса ждет проверка на полиграфе, которая может пролить свет на историю с поджогом.

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В Екатеринбурге у учителя гимназии №161 неизвестные сожгли машину Chevrolet. Пожар произошел в автосервисе на улице Краснопрудная, сообщил источник URA.RU. «Педагог еще 24 октября оставила свою иномарку для ремонта в автосервисе „Автоимидж“, а ранним утром 27 числа механик приехал на работу и застал автомобиль в огне. Он не стал тратить время, чтобы вызывать пожарных, и принялся тушить пламя сам. Говорит, спешил, потому что огонь подбирался к газовой трубе и трансформаторной будке, которые рядом», — рассказал собеседник агентства. В итоге автомобиль выгорел полностью. Записи с камер наблюдения показали, что около шести утра к машине подошли двое неизвестных, облили чем-то горючим, подожгли и убежали. Кто бы это мог быть, педагог предположить затруднилась: по ее словам, у нее конфликтов не было ни с кем. Сейчас по факту поджога ведется проверка. И учительницу, и сотрудника автосервиса ждет проверка на полиграфе, которая может пролить свет на историю с поджогом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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