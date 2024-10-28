В Тюмени вместо ночного клуба откроют новый ресторан

Сейчас в заведение набирают официантов и другой персонал
В Тюмени откроется новый ресторан сети «АндерСон», он появится на месте заброшенного ночного клуба «Пещера» в районе экопарка «Затюменский». Об этом сообщают журналисты.
«На месте заброшенного тюменского клуба „Пещера“ появится семейный ресторан „АндерСон“. На реконструированном здании появились объявления о найме персонала», — пишет «РБК Тюмень».
Как сообщалось ранее, реновация помещения обошлась в 205 миллионов рублей. В ресторан требуются официанты, менеджеры праздников и аниматоры.
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