В Тюмени вместо ночного клуба откроют новый ресторан

В Тюмени на месте клуба «Пещера» откроется ресторан «АндерСон»
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Сейчас в заведение набирают официантов и другой персонал
Сейчас в заведение набирают официантов и другой персонал Фото:

В Тюмени откроется новый ресторан сети «АндерСон», он появится на месте заброшенного ночного клуба «Пещера» в районе экопарка «Затюменский». Об этом сообщают журналисты.

«На месте заброшенного тюменского клуба „Пещера“ появится семейный ресторан „АндерСон“. На реконструированном здании появились объявления о найме персонала», — пишет «РБК Тюмень».

Как сообщалось ранее, реновация помещения обошлась в 205 миллионов рублей. В ресторан требуются официанты, менеджеры праздников и аниматоры.

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В Тюмени откроется новый ресторан сети «АндерСон», он появится на месте заброшенного ночного клуба «Пещера» в районе экопарка «Затюменский». Об этом сообщают журналисты. «На месте заброшенного тюменского клуба „Пещера“ появится семейный ресторан „АндерСон“. На реконструированном здании появились объявления о найме персонала», — пишет «РБК Тюмень». Как сообщалось ранее, реновация помещения обошлась в 205 миллионов рублей. В ресторан требуются официанты, менеджеры праздников и аниматоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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