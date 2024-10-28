Шольц объяснил причину закрытия заводов Volkswagen в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц связывает закрытие заводов Volkswagen в стране с ошибками руководства. Об этом предположении Шольца рассказал официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
«Позиция федерального канцлера в этом вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников», — передает Бюхнер слова канцлера. Правительство Германии в настоящий момент ожидает официального комментария от компании Volkswagen, отметил Бюхнер.
Ранее Focus сообщил, что Volkswagen AG планирует закрыть как минимум три завода в Германии, передает НСН. Совет директоров считает, что такое решение позволит автопроизводителю сократить десятки тысяч рабочих мест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.