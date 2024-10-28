Шольц объяснил причину закрытия заводов Volkswagen в Германии

Шольц: заводы Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Германии ждет ответ от Volkswagen
Правительство Германии ждет ответ от Volkswagen Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц связывает закрытие заводов Volkswagen в стране с ошибками руководства. Об этом предположении Шольца рассказал официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Позиция федерального канцлера в этом вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников», — передает Бюхнер слова канцлера. Правительство Германии в настоящий момент ожидает официального комментария от компании Volkswagen, отметил Бюхнер. 

Ранее Focus сообщил, что Volkswagen AG планирует закрыть как минимум три завода в Германии, передает НСН. Совет директоров считает, что такое решение позволит автопроизводителю сократить десятки тысяч рабочих мест.

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Канцлер Германии Олаф Шольц связывает закрытие заводов Volkswagen в стране с ошибками руководства. Об этом предположении Шольца рассказал официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. «Позиция федерального канцлера в этом вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников», — передает Бюхнер слова канцлера. Правительство Германии в настоящий момент ожидает официального комментария от компании Volkswagen, отметил Бюхнер.  Ранее Focus сообщил, что Volkswagen AG планирует закрыть как минимум три завода в Германии, передает НСН. Совет директоров считает, что такое решение позволит автопроизводителю сократить десятки тысяч рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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