Таксисты массово пожаловались на китайские автомобили в России

Таксисты отметили, что ресурс китайских автомобилей значительно ниже, чем у европейских
Таксисты в России недовольны качеством китайских автомобилей. Они заявляют, что срок службы этих транспортных средств существенно ниже по сравнению с европейскими аналогами.
«Таксисты жалуются на низкое качество китайских автомобилей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что ресурс этих автомобилей значительно ниже, чем у европейских и корейских марок. По словам водителей, сногие автомобили из Китая списывают уже после 150 тысяч километров пробега.
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