Таксисты массово пожаловались на китайские автомобили в России

Таксисты жалуются на качество китайских автомобилей
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Повседневная жизнь. Москва, такси, яндекс, пассажир, таксист
Таксисты отметили, что ресурс китайских автомобилей значительно ниже, чем у европейских Фото:

Таксисты в России недовольны качеством китайских автомобилей. Они заявляют, что срок службы этих транспортных средств существенно ниже по сравнению с европейскими аналогами.

«Таксисты жалуются на низкое качество китайских автомобилей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что ресурс этих автомобилей значительно ниже, чем у европейских и корейских марок. По словам водителей, сногие автомобили из Китая списывают уже после 150 тысяч километров пробега.

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Таксисты в России недовольны качеством китайских автомобилей. Они заявляют, что срок службы этих транспортных средств существенно ниже по сравнению с европейскими аналогами. «Таксисты жалуются на низкое качество китайских автомобилей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что ресурс этих автомобилей значительно ниже, чем у европейских и корейских марок. По словам водителей, сногие автомобили из Китая списывают уже после 150 тысяч километров пробега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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