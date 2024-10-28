Таксисты массово пожаловались на китайские автомобили в России

Таксисты жалуются на качество китайских автомобилей

28 октября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Таксисты отметили, что ресурс китайских автомобилей значительно ниже, чем у европейских Фото: Игорь Пантин © URA.RU Таксисты в России недовольны качеством китайских автомобилей. Они заявляют, что срок службы этих транспортных средств существенно ниже по сравнению с европейскими аналогами. «Таксисты жалуются на низкое качество китайских автомобилей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что ресурс этих автомобилей значительно ниже, чем у европейских и корейских марок. По словам водителей, сногие автомобили из Китая списывают уже после 150 тысяч километров пробега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксисты в России недовольны качеством китайских автомобилей. Они заявляют, что срок службы этих транспортных средств существенно ниже по сравнению с европейскими аналогами. «Таксисты жалуются на низкое качество китайских автомобилей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что ресурс этих автомобилей значительно ниже, чем у европейских и корейских марок. По словам водителей, сногие автомобили из Китая списывают уже после 150 тысяч километров пробега.