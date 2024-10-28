Федеральную «трассу смерти» из Тюмени в ХМАО перекроют в обоих направлениях

Трассу Р-404 из Тюмени в ХМАО в районе Тобольска полностью перекроют для проезда 1 ноября. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор».
«В связи с перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза планируется перекрытие участка с 252 по 244 километр автомобильной дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 1 ноября с 01:30 до 07:00. Также — с 21:00 1 ноября до 07:00 2 ноября. Движение будет закрыто в обоих направлениях», — рассказали в компании.
Кроме того, проехать нельзя будет в районе съезда 1В транспортной развязки на 244-м километре (подъем с а/д «Тобольск — Нефтехимический комбинат» на а/д Р-404 в северном направлении) с 07:00 до 11:00 часов. Объезжать ограничения в Тобольске советуют по следующему маршруту: транспортная развязка а/д Р-404 на 244 километре — проспект Дзираева — проспект Менделеева — ул. Семена Ремезова — ул. Защитинская — Уватский тракт — выезд на кольцевую транспортную развязку а/д Р-404 на 252-м километре.
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