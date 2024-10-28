28 октября 2024

На Уралмаше отряд силовиков нагрянул в мигрантский хостел. Фото

На Уралмаше в Екатеринбурге полиция проверила хостел с мигрантами
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестно скольких мигрантов задержали полицейские (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции нагрянули с проверкой на хостел с мигрантами в переулке Осоавиахима (жилой район Уралмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Екатеринбург. Очередная проверка мигрантов. На этот раз силовики прибыли в хостел на Осоавиахима. Сколько всего нелегалов задержано, не ясно», — передает telegram-канал «Дно Исети».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.

На Уралмаше заметили автозак с полицией
На Уралмаше заметили автозак с полицией
Фото:

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В Екатеринбурге сотрудники полиции нагрянули с проверкой на хостел с мигрантами в переулке Осоавиахима (жилой район Уралмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Екатеринбург. Очередная проверка мигрантов. На этот раз силовики прибыли в хостел на Осоавиахима. Сколько всего нелегалов задержано, не ясно», — передает telegram-канал «Дно Исети». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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