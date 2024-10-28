Неизвестно скольких мигрантов задержали полицейские (архивное фото)
В Екатеринбурге сотрудники полиции нагрянули с проверкой на хостел с мигрантами в переулке Осоавиахима (жилой район Уралмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Екатеринбург. Очередная проверка мигрантов. На этот раз силовики прибыли в хостел на Осоавиахима. Сколько всего нелегалов задержано, не ясно», — передает telegram-канал «Дно Исети».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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