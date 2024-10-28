По требованию прокуратуры Ямальского района снижены цены на нефтепродукты

Проверкой прокуратуры Ямальского района выявили незаконное повышение цен на нефтепродукты
Компанию в ЯНАО оштрафовали за незаконную надбавку к цене на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«ООО „Континент“ допустило завышение предельной торговой надбавки к ценам на нефтепродукты на 17%, реализуемые через автозаправочную станцию села Сеяха. Прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — передает пресс-служба ведомства.
Общество оштрафовали на 50 тысяч рублей. После проверки прокуратуры все выявленные нарушения были устранены.
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