28 октября 2024

Компания в ЯНАО незаконно повышала цены на нефтяную продукцию

По требованию прокуратуры Ямальского района снижены цены на нефтепродукты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверкой прокуратуры Ямальского района выявили незаконное повышение цен на нефтепродукты
Проверкой прокуратуры Ямальского района выявили незаконное повышение цен на нефтепродукты Фото:

Компанию в ЯНАО оштрафовали за незаконную надбавку к цене на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«ООО „Континент“ допустило завышение предельной торговой надбавки к ценам на нефтепродукты на 17%, реализуемые через автозаправочную станцию села Сеяха. Прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — передает пресс-служба ведомства. 

Общество оштрафовали на 50 тысяч рублей. После проверки прокуратуры все выявленные нарушения были устранены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компанию в ЯНАО оштрафовали за незаконную надбавку к цене на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «ООО „Континент“ допустило завышение предельной торговой надбавки к ценам на нефтепродукты на 17%, реализуемые через автозаправочную станцию села Сеяха. Прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — передает пресс-служба ведомства.  Общество оштрафовали на 50 тысяч рублей. После проверки прокуратуры все выявленные нарушения были устранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...