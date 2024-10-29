29 октября 2024

В ЯНАО придет потепление до +1 градуса

© Служба новостей «URA.RU»
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На выходных Ямал накроет снег с дождем
На выходных Ямал накроет снег с дождем Фото:

В выходные — 2 и 3 ноября — в ЯНАО придет потепление. Температура воздуха в регионе поднимется до +1 градуса, сообщили синоптики сайта Gismeteo.

«В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. Днем 2 и 3 ноября столбики термометров во всех районах региона будут держаться на отметках от -1 до +1 градуса, а ночью температура воздуха составит от -3 до -1 градуса», — написали эксперты.

При этом, весь Ямал накроет снег с дождем. Также сообщается об усилении порывов ветра до 10-15 метров в секунду.

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В выходные — 2 и 3 ноября — в ЯНАО придет потепление. Температура воздуха в регионе поднимется до +1 градуса, сообщили синоптики сайта Gismeteo. «В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. Днем 2 и 3 ноября столбики термометров во всех районах региона будут держаться на отметках от -1 до +1 градуса, а ночью температура воздуха составит от -3 до -1 градуса», — написали эксперты. При этом, весь Ямал накроет снег с дождем. Также сообщается об усилении порывов ветра до 10-15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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