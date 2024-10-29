В ЯНАО придет потепление до +1 градуса

На выходных Ямал накроет снег с дождем
В выходные — 2 и 3 ноября — в ЯНАО придет потепление. Температура воздуха в регионе поднимется до +1 градуса, сообщили синоптики сайта Gismeteo.
«В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. Днем 2 и 3 ноября столбики термометров во всех районах региона будут держаться на отметках от -1 до +1 градуса, а ночью температура воздуха составит от -3 до -1 градуса», — написали эксперты.
При этом, весь Ямал накроет снег с дождем. Также сообщается об усилении порывов ветра до 10-15 метров в секунду.
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